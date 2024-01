Paolo Masella fa infuriare i telespettatori del Grande Fratello | cosa ha detto

(Di giovedì 4 gennaio 2024) A 24 ore dall’uscita di Beatrice Luzzi per la morte di suo padre, i concorrenti delcontinuano a fare scivoloni e a dimostrare mancanza di empatia e umanità. Dopo Anita Olivieri, Rosy Chin, Letizia Petris e Giuseppe Garibaldi, un altro gieffino è finito al centro della polemica. Sui social idel reality sono infuriati con, per quello che hapoco fa a Vittorio Menozzi.e l’uscita infelice al. Vittorio è inconsolabile, l’uscita di Beatrice l’ha – comprensibilmente – scosso. Il modello mentre era in cucina si è rivolto adicendo: “Certo che è stato un inizio di anno un po’ così...”. Il macellaio ...

Perla Vatiero e Letizia Petris con zero empatia, sono andate in camera da letto per organizzarsi la sauna e la tisana di domani. Nella casa del Grande Fratello Letizia Petris e Beatrice Luzzi sono ormai ai ferri corti, nonostante i primi mesi passati in armonia e la fotografa romagnola si è voluta sfogare dicendo di aver paura di lei anche se le vuole bene. Altra giornata di aerei all'interno della casa del Grande Fratello. Tra i destinatari dei vari messaggi ci sono stati anche Letizia Petris e Paolo Masella. L'ex di Letizia Petris indignata per l'insensibilità mostrata da lei per il lutto di Beatrice Luzzi, interviene a gamba tesa