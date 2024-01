Pallanuoto | il Settebello debutta in scioltezza agli Europei e travolge la Georgia dei naturalizzati

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Sandro Campagna aveva preparato al meglio i propri giocatori alla vigilia: non bisognava sottovalutare l’avversario e ilnon l’ha fatto. Iniziano al meglio glidiper la Nazionale italiana maschile: a Zagabria successo nettissimo nel primo incontro del Gruppo B, battuta laper 22-5. Fondamentale la vittoria con ampio scarto in un raggruppamento che vede presenti anche Ungheria e Grecia, dunque a rischio parità di punteggio in classifica. Nel primo quarto gli azzurri mettono subito le cose in chiaro: il parziale è di 5-0, con ben tre rigori siglati da tre uomini diversi. Nel secondo periodo la condotta di gara è la stessa, tranne per il fatto che lariesce a sbloccarsi con due reti in superiorità numerica, ma ilè devastante in ...

