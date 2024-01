Pallanuoto femminile | Fabio Conti | “Il Setterosa deve pensare a vincere ogni partita Il successo sugli USA è stato importante”

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il conto alla rovescia sta per terminare. Venerdì 5 gennaio prenderanno il via gli Europei di, di scena a Eindhoven (Paesi Bassi). Come sarà per la rassegnanentale degli uomini a Zagabria (Croazia), anche nel caso delle ragazze sarà in palio un solo pass olimpico dopo i due assegnati lo scorso Mondiale a Fukuoka (Giappone). Le favorite d’obbligo sono la Spagna e le padrone di casa dell’Olanda (già in possesso entrambe della qualificazione a Cinque Cerchi), finaliste dell’ultima edizione iridata che le neerlandesi hanno vinto. Ildi Carlo Silipo, reduce dai bronzinentale e mondiale, sta affrontando un percorso di evoluzione della propria rosa. Chiaramente il target è quello di staccare il biglietto per Parigi e servirà raggiungere le semifinali in questa ...