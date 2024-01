Pallanuoto | Europei 2024 | risultati e classifiche della prima giornata La Grecia batte l’Ungheria nel girone dell’Italia

(Di giovedì 4 gennaio 2024)per glidi: in scena oggi gli incontri per la Division I, con dunque i gironi A e B. Vittoria netta per il Settebello sulla Georgia, nello stesso raggruppamento launa Ungheria rimaneggiata. Nell’altritantissimo equilibrio tra Montenegro e Francia, con il successo dei montenegrini ai rigori, mentre nell’ultimo match dispettacolo tra Spagna e Croazia, con i padroni di casa ad imporsi ai rigori.A – Dubrovnik MONTENEGRO-FRANCIA 20-19 dtr (2-4, 2-1, 3-2, 3-3 – 10-9) SPAGNA-CROAZIA 12-14 dtr (1-2, 5-2, 2-2, 1-3 – ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.23 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE !! 18.22 Prossimo match sabato per la sfida ... (oasport)

Il commissario tecnico azzurro, Alessandro Campagna , ha parlato dopo l'esordio vittorioso del Settebello agli2024 dimaschile . L' Italia ha battuto senza particolari problemi la Georgia , come dimostra l'eloquente punteggio di 22 - 5. 'L'approccio a questa prima partita è stato buono e ...Nella partita d'apertura deglidiin corso in Croazia, il Settebello strapazza a Zagabria la Georgia 22 - 5. Gli azzurri arrivano così a quota 111 gol fatti e 42 subiti in 7 partite, tra Sardinia Cup, Torneo di ...Prima giornata per gli Europei di pallanuoto: in scena oggi gli incontri per la Division I, con dunque i gironi A e B. Vittoria netta per il Settebello sulla Georgia, nello stesso raggruppamento la Gr ...Già la giornalista aveva detto: "Rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese ... ma se volesse fare anche tennis, pallanuoto o pallavolo lo porteremmo a fare anche quello", ha ...