Pallanuoto | Europei 2024 | esordio semplice per il Settebello con la Georgia

Si aprono venerdì, in Olanda , ad Eindhoven, gli Europei di Pallanuoto al femminile . Così come per gli uomini (la rassegna iniziale era prevista in ... (oasport)

LA SCHEDA Scattano domani, giovedì 4 gennaio, gli2024 die comincia per il Settebello di Sandro Campagna un anno olimpico costellato di appuntamenti. In Croazia c'è già in palio ...Certezze che possono arrivare proprio dal Settebello e dal Setterosa agli. Dopo la mancata qualificazione a Tokyo, le ragazze dellasentono che il momento del riscatto è lì, è ...Si aprono venerdì, in Olanda, ad Eindhoven, gli Europei di pallanuoto al femminile. Così come per gli uomini (la rassegna iniziale era prevista in contemporanea in Israele), anche le donne avranno in ...Si apriranno oggi a Zagabria, in Croazia, gli Europei 2024 di pallanuoto maschile per l'Italia, inserita nel Girone B, che alle ore 17.00 esordirà contro la Georgia. Il raggruppamento rientra nella Di ...