Pagelle Roma - Cremonese | luce Dybala | Llorente in difficoltà Tutti i voti

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Mourinho (all.) 6 Sapeva che non sarebbe stata una partita semplice soprattutto per l'emergenza a cui è costretta la sua. Una furia per tutta la partita poi le lacrime a fine gara di chi ama ...

Mourinho (all.) 6 Sapeva che non sarebbe stata una partita semplice soprattutto per l'emergenza a cui è costretta la sua. Una furia per tutta la partita poi le lacrime a fine gara di chi ama questa squadra e questi ...Di seguito ledella, top e flop della Cremonese e il tabellino del match.- Cremonese, la chiave della partita ., cosa ha funzionato ., cosa non ha funzionato . Le...Mourinho (all.) 6 Sapeva che non sarebbe stata una partita semplice soprattutto per l’emergenza a cui è costretta la sua Roma. Una furia per tutta la partita poi le lacrime a fine gara di chi ama ...Piero Chiambretti re di irriverenza “scambiato per Pupo”: voto 8/9 “Sono felicissimo di essere qui, ma devo dire che all’ingresso non volevano farmi entrare perché mi avevano scambiato per Pupo”. Così ...