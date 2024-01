Padova | 14enne picchiata dal padre chiede aiuto in una tabaccheria | “Vuole impormi il matrimonio”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) È ricoverata in una struttura protetta dell’ospedale diuna ragazzina, figlia di una coppia di origine pakistana, che ieri aveva chiesto soccorso dopo essere statadal. La minore, scossa e impaurita, è entrata in unaperre. Scattato l’allarme al 118, è stata portata al Pronto soccorso, dove i medici, sospettando di essere di fronte ad un caso di violenza di genere, hanno avviato il protocollo con una segnalazione diretta alla magistratura. Un rapporto alla Procura, per maltrattamenti in famiglia, è stato inviato anche dai Carabinieri, che hanno raccolto le dichiarazioni spontanee della vittima: la ricostruzione – da confermare in un’audizione protetta – è quella di un grosso litigio con il, ...

E' ricoverata in una struttura protetta dell'ospedale di Padova, una ragazzina, figlia di una coppia di origine pakistana, che ieri aveva chiesto soccorso dopo essere stata picchiata dal padre. La minore, scossa e impaurita, era entrata in una farmacia rivelando di essere finita a causa delle sue ferite chi era stato ad aggredirla e per quale motivo lo aveva fatto: "Mio padre mi ha picchiata perché non voglio sposarmi". L'uomo è stato denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia.