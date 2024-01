Ospedali in emergenza | picco di polmoniti

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Influenza e Covid, il 2024 registra un boom di ricoveri nei pronto soccorso e negli. Preoccupa soprattutto l’influenza: i ricoveri da Covid, infatti, continuano a calare mentre si assiste ad un aumento delle forme influenzali più gravi accompagnate daanche tra i soggetti più giovani, anche se i soggetti più a rischio restano gli anziani e i fragili.Leggi anche: Bassetti, “influenza più tosta degli ultimi 15 anni, come uscirne” I dati delle strutture sentinella Questa è l’analisi dei dati deglisentinella della Federazione delle aziende sanitarie (Fiaso) e che spinge gli infettivologi a ribadire l’importanza delle vaccinazioni. Si conferma dunque in calo l’indice dei ricoveri Covid con un complessivo, secondo la Fiaso: -16% nell’ultima settimana del 2023. I numeri restano bassi nelle terapie intensive, ...

... e costretto a lavorare in condizioni di. Una situazione assurda che denuncio ormai da ...tutta la regione con l'assunzione di nuovo personale - conclude Cocco - dando priorità agli...... e costretto a lavorare in condizioni di. Una situazione assurda che denuncio ormai da ... dando priorità agliche hanno indici di sofferenza più gravi, e in particolare che sia ...PALAZZOLO DELLO STELLA (UDINE) - Furgoncino esce di strada e finisce contro un muro, conducente in ospedale. L'incidente oggi pomeriggio, 4 gennaio, intorno alle 18.50 nel territorio comunale ...Influenza e covid, il 2024 non inzia nei migliori dei modi per il sistema saniatrio italiano. Ospedali e Pronto soccorso sotto stress ma a preoccupare è ora soprattutto l'influenza: ...