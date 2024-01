Oroscopo Paolo Fox venerdì 5 Gennaio 2024 | Toro stanco

Leggi su zon

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’diFox per oggi,Ariete Ci sono spese di troppo. Venere in aspetto buono vi permette di fare scelte d’amore importanti.Ci sono contrasti in famiglia ma devi essere paziente. Nel pomeriggio, stanchezza in arrivo. Gemelli Ritroverai nel tempo la voglia di amare e stare con gli altri. Non precipitare gli eventi ora. Cancro Migliora la situazione generale: arrivano progetti vantaggiosi, gli incontri sono favoriti. Leone Discreta l’energia che ti raggiunge in questa giornata. In famiglia ci sono problemi da superare, Vergine E’ possibile che oggi tu ti senta addosso la voglia di ripartire da zero, di fare cose diverse dal passato. Bilancia Stai pensando proprio oggi se valga la pena continuare un progetto iniziato qualche mese ...