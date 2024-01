Oroscopo della settimana dall' 1 al 7 gennaio 2024 secondo Vega per tutti i segni dello zodiaco

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): L'del 4 gennaio prevede un periodo un po' sottotono. In amore, sarà importante mantenere il controllosituazione in famiglia e con il partner ...Sappiate trarre il bello da ogni aspettovostra vita, anche i più bui e negativiPaolo Fox Pesci In amore bisogna capire cosa si desidera per il futuro e sul lavoro non fatevi prendere ...Promesse da sindaco: «Ecco come rilancio la mia grande città» ANCONA - Giusto il tempo di brindare al nuovo anno e subito a testa bassa a lavorare. I primi cittadini in ...Transiti planetari, orari astrologici e astrocartografia: l'osservazione del cielo suggerisce la tipologia di itinerario perfetto in base ai 12 simboli delle costellazioni ...