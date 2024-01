Ora anche il fast-fashion è di seconda mano | pro e contro della scommessa sostenibile fatta dai colossi della moda veloce

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Comprare capi e accessori pre-loved è sempre più popolare tanto che, oggi, sono i brand stessi a creare canali per offrire ai loro clienti un nuovo modo di fare shopping. In Italia l’ultimo arrivato in questo mercato è Zara, ma prima di lui tanti altri hanno inaugurato il canale resale…