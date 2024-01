OPERAIO GENERICO CATEGORIA PROTETTA L 68 99

(Di giovedì 4 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 06/12/2023 SETTORE: PersonaleSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa, Filiale di Perugia, ricerca urgentemente per azienda cliente leader nel settore metalmeccanica, un(legge 68/99). La risorsa si occuperà di manutenzione, supporto produzione. Previsto inserimento in azienda tramite iniziale contratto a termine in somministrazione, scopo assunzione con contratto di apprendistato. Orario di lavoro: FULL TIME, da lunedì a venerdì Luogo di lavoro: VALFABBRICA (PG) Richiesta disponibilità immediata. CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Aziende di Barberino Tavarnelle, San Gimignano e Colle cercano apprendista operaio/a generico, addetto/a alle degustazioni e installatore con patente B. Richiesto diploma di scuola superiore.