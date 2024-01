Olimpia Milano-Bayern Monaco in tv | programma | orario e diretta Eurolega 2023 2024 basket

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 19^ giornata dell’di. Nonostante una grande rimonta nella parte finale di partita, per gli uomini di coach Messina, contro l’Olympiacos, è arrivata un’altra sconfitta, che ne ha rallentato ancora una volta la corsa. Ora, quella che può essere di fatto considerata l’ultima occasione quantomeno di agganciare in classifica proprio i bavaresi, reduci dalla sconfitta di misura contro la Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 5 gennaio. Di seguito, le informazioni per seguire in...