Oggi 4 gennaio alle 21 al teatro Brecht concerto dell’Accordion Perugia Ensemble “Buen dia tango e buon anno”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Giovedì 42024,ore 21,00 presso ilB.di S. Sisto () – Viale S. Sisto 93 – ci sargli Auguri dia tutti i presenti e alla Città di, la quale presenterà la propria produzione discografica “Dia”. Sarà un’occasione particolare per esplorare l’universo musicale! il quale è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2009. Colonna portante e fautore dell’iniziativa il M° Filippo Antonio (Fil) Moretti, da sempre punto di riferimento degli strumenti a mantice in ambiente regionale e nazionale. “...

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto ... (comingsoon)

1/E dirende noti gli importi del canone per il 2024 per le varie casistiche che possono ... devono effettuare entro il 312024 il versamento del canone dovuto per l'intera annualità, pari ...... cui Pozzolo si è sottoposto dopo essere stato a lungo sentito dai carabinieri tra la notte del 31 dicembre e la mattina del primo. L'indagine potrebbe approfondire anche quanto riporta...Sono quindici gli edifici scolastici che nel corso del 2023 sono stati interessati da importanti interventi di efficientamento energetico programmati ...Massimiliano Rais, giornalista di Videolina – conduce la puntata del 4 gennaio 2024 di La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12.30. Giulio Zasso, vice direttore ...