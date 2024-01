Nuovi Sequestri di Artifici Pirotecnici nel Chietino | Blitz della Polizia di Stato contro la Vendita

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Chieti - Nel contesto di mirati servizi volti a contrastare la commercializzazione illegale di fuochi d'o in vista delle festività di fine anno, ladiha eseguitonel, confiscando 50 petardi di genere proibito e 25 kg di materiale pirotecnico non a norma. L'operazione è stata condotta dagli agentiDivisioneAmministrativa e del Commissariato di P.S. di Lanciano, in collaborazione con il Nucleoeri Antisabotaggiodidi Pescara. Illi hanno coinvolto diversi esercizi commerciali e venditori ambulantiprovincia, nell'ambito di una strategia concertata ...

... che torna a sollecitare l'adozione died urgenti provvedimenti per inibire l'uso di strumentazioni tecnologiche nelle sezioni detentive. "Non si contano più i rinvenimenti e idi ...... torna anche a sollecitare l'adozione died urgenti provvedimenti per inibire l'uso di strumentazioni tecnologiche nelle sezioni detentive. 'Non si contano più i rinvenimenti e idi ...Il 26enne sassarese è stato trovato in possesso di un coltellino, di alcuni proiettili e della chiave di un’auto rubata. Denunciato dai carabinieri ...(ANSA) - TRIESTE, 04 GEN - La Direzione investigativa antimafia ha eseguito un sequestro di prevenzione disposto dal Tribunale di Trieste - ...