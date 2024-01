Nuove tecnologie per la manifattura additiva | 3DNextech vola al CES di Las Vegas

Patologie da impatto ambientale . Questo il tema di un convegno medico che si svolgerà il 16 dicembre in via Follieri, 6/8 Pozzuoli Patologie da ... (puntomagazine)

Sono in arrivo nuovi strumenti digitali per l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza utili a scoprire gli evasori. Si tratta di algoritmi ... (ilmessaggero)

Come sta cambiando il modo che abbiamo di apprendere, e imparare, grazie alla tecnologia? Come si stanno trasformando le aziende , e come il mondo ... (quifinanza)

... è la vetrina delle imprese innovative che propongono, servizi e soluzioni nei settori ...con le aziende di diverse dimensioniche mirano a rafforzare la propria competitività e creare...... come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie allerisorse Skill gap PNRR, la banda ...e soluzioni per l'innovazione in Sanità Skill Competenze digitali, partono le Reti di ...Nokia ha annunciato di aver firmato un nuovo accordo di licenza incrociata con Honor che copre le licenze fondamentali nel 5G ...Polizia Locale, il bilancio del 2023: meno sanzioni in percentuale, controlli rafforzati grazie alla tecnologia e presenza su tutto il territorio ed attività di ...