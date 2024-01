Nuova Irpef Scaglioni e aliquote | detrazioni redditi alti | addizionali regionali e costi deduzioni assunzioni | le novità della riforma

... terza fascia al di sopra dei 50.000 euro di reddito lordo annuale, che verserà il 43% di. ... Vie di uscita anticipata più strette nel 2024 Ma lalegge di Bilancio non incide solo sulla ...Come cambia per la RAL nel 2024 dopo nuove leggi ufficiali tra taglio del cuneo fiscale eModifiche per la Ral 2024 dopo nuove leggi sul lavoro ufficiali per fringe benefits Come cambia ...Approvato nell’ultimo parlamentino del 28 dicembre scorso il bilancio previsionale del Comune di Bucine. In attesa delle nuove elezioni per il primo cittadino che si svolgeranno nel giugno di quest’an ...Approvato il documento preventivo per il 2024 con molte agevolazioni. Remaschi: ”Doverosa prudenza e grande attenzione alle fasce deboli“.