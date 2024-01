Novità Whatsapp che non piace agli utenti di Google | di cosa si tratta e come ‘aggirarla’

Leggi su informazioneoggi

(Di giovedì 4 gennaio 2024), cambia il backup suDrive. Adebbono fare attenzione glidei serviziGmail, Foto e Drive?è la popolarissima app di messaggistica istantanea per cellulari e smartphone. Il suo successo è inarrestabile da anni e, pur con molta concorrenza nel panorama delle applicazioni per questi dispositivi, continua ad essere leader nel mondo per numero di download eattivi. Lache nonrà ai suoi(Informazione Oggi)Ebbene, l‘inizio del 2024 porta un aggiornamento che non sarà graditoAndroid della celebre app: infattiriportano le ultime ...