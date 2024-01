Note di passione a Acerra | la Carovana musicale illumina le strade con la canzone napoletana

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Approda ad, in provincia di Napoli, la coloratadiLive, con la voglia di diffondere e far rivivere laclassica e contemporanea Venerdi 5 gennaio, presso Piazza Renella di(Na), alle ore 21.00 ad ingresso gratuito; di scena “Live”, uno concerto al contempo moderno e tradizionale, capace di stupire ed emozionare. Lo spettacolo è un viaggio sensoriale capace di trasportare, metaforicamente, il pubblico nel cuore pulsante di una città senza tempo (Napoli); dove la musica è espressione e parte integrante di una cultura unica al mondo. Il nuovo capitolo diLive nasce dal fatto che la nuova generazione di interpreti, così come la precedente (negli anni 80 e 90) è riuscita a far ...