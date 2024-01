Nord Europa al freddo – 43°C in Svezia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Nelle temperature hanno raggiunto dei valori molto bassi. Stoccolma, in, è tutta ricoperta di neve. Da circa 25 anni non si registravano delle temperature così basse, temperature che caratterizzano un gennaio al gelo con -43,6°C nell’estremodel Paese. Solo nel gennaio 1999 insi registrarono temperature con -49°C, stesso record raggiunto nel 1951- “È la temperatura più bassa di gennaio indal 1999”, ha detto alla France Presse Mattias Lind, meteorologo dell’agenzia meteorologica nazionale svedese SMHI. Nel resto dellasi è arrivati a temperature di -40°C che hanno comportato dei disagi nel traffico con autobus fermi e con diverse linee ferroviarie bloccate. Anche in Finlandia ci sono stati problemi alla circolazione e così ...

Inizio anno con temperature polari nel Nord Europa. A Stoccolma, in Svezia, tutta ricoperta di neve, un gennaio così freddo non si registrava da 25 anni, con una temperatura di -43,6 ...