Non è la prima crisi delle democrazie | ma stavolta è diversa

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il politologo ispano-americano Juan J. Linz, in un articolo del 1975 intitolato “Regimi totalitari e autoritari”, scrisse che gli Stati democratici e pluralisti rappresentavano un’eccezione nel novero dei sistemi politici mondiali. La forma di governo più diffusa era, infatti, quella dello Stato autoritario, a cui, secondo Linz, apparteneva non solo il presente ma anche l’immediato futuro. Quando il celebre politologo avanzava la sua tesi, le società pluralistiche erano ancora isole nel “mare”dittature di vario genere ma, alla fine del XX secolo, gli equilibri di potere cominciarono a spostarsi a favore“società aperte”. I regimi autoritari e post-totalitari dell’Europa orientale, dell’America Latina e del Sud Africa crollarono in rapida successione, aprendo le porte apiù o meno ...