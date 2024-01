“Non è finita” Grande Fratello | la scoperta su Beatrice cambia tutto Cosa succede ora

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Proprio quando il problema sembrava rientrato e la infinità di sostenitori diLuzzi aveva tirato un sospiro di sollievo, la peggiore notizia che si poteva udire è giunta nello spiato appartamento di Cinecittà e poi fuori dal2023. Stando ad un’indiscrezione, il ritiro definitivo non sarebbe scontato. Sembra assurdo ma la lunga storia del reality insegna che ognuno vive il lutto a proprio modo e inoltre si sta parlando di una professionista che ha dato il massimo in un’avventura dopo tanti anni in cui si sentiva meno parlar di lei.Luzzi potrebbe pure farsi forza tornando, con calma, al2023. Un tragico messaggio ieri ha dato la conferma meno sperata. Paolo Luzzi si è spento all’età di 86 anni, si era sottoposto ad un ...