Noci | “Virginia allo specchio” Stasera

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Di seguito il comunicato: Era il 1928 quandoWoolf vedeva pubblicato “Orlando”, una delle opere più visionarie della scrittrice e attivista femminista che affrontava, per la prima volta, il tema della fluidità di genere e che rifletteva sulla condizione della donna nella società. Il romanzo racconta la storia di un uomo che un giorno si risveglia donna pur mantenendo invariato il suo nome e il suo orientamento sessuale. Maschile e femminile, identità di genere, condizionamenti sociali: a quasi 100 anni di distanza, Ilaria Cangialosi attraverso il suo lavoro teatrale “”, ci accompagna in una riflessione profonda su questi argomenti. Lo spettacolo, grazie al Centro Antiviolenza Andromeda e al Comune di, arriverà a, giovedì 4 gennaio, alle h. 20, ...

L'evento è promosso dal Centro Antiviolenza Andromeda in collaborazione con il Comune di Noci. Nel 1928, Virginia Woolf vide la pubblicazione di "Orlando", una delle sue opere più visionarie. Ilaria Cangialosi, attraverso il suo lavoro teatrale ci guida in una riflessione profonda. in scena presso il teatro Gabrieli a Noci giovedì 4 gennaio alle 20:00. NOCI - Era il 1928 quando Virginia Woolf vedeva pubblicato "Orlando", una delle opere più visionarie della scrittrice e attivista femminista che affrontava, per la prima volta, il tema della fluidità di genere.