NJPW | Si compie la vendetta di Okada | sconfitto Bryan Danielson a WRESTLE KINGDOM 18!

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La scorsa notte è andato in onda, l’evento più importante dell’anno in casa, che ha toccato la sua diciottesima edizione. Il match di cartello è stato sicuramentecontro, secondo capitolo di una rivalità iniziata all’evento crossover Forbidden Door dell’anno scorso, messo in scena dallo sforzo congiunto die AEW. In quell’occasione, fua prevalere facendo cedere l’avversario, un evento rarissimo pera cui non capitava da 8 anni. Un match in cui l’American Dragon si infortunò anche l’avambraccio destro, motivo per cui nella conferenza preaveva giuratoad. Tuttavia, è ...