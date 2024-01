Nino Vialli | «Mio fratello Gianluca | già da bambino era superiore alla media»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Le parole didi, ad un anno dscomparsa del campione: «É un ricordo continuo» Questi sono giorni di un dolore che si rinnova, nel ricordo di, scomparso un anno fa, il 5 gennaio del 2023. Oggi sul Corriere della Sera ne parla, uno dei quattro fratelli del calciatore. UN ANNO DMORTE DI– «É un ricordo continuo. Anche perché io, negli ultimi anni, da che mi sono trasferito in Thailandia, Luca l’ho vissuto pochissimo. Ci sentivamo per telefono. Spesso, dopo che ha scoperto la malattia, non mi rispondeva, a volte neanche ai messaggi, io credo per l’imbarazzo che gli chiedessi “Come stai?”. Si faceva sentire quando stava proprio bene, sennò si negava ...