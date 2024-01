Nikola Kalinic torna in campo | contratto di sei mesi con l' Hajduk al simbolico stipendio di 1 euro

Nuova esperienza in patria per, ex attaccante di Fiorentina ed Hellas Verona, che ha deciso di firmare in bianco per l' Hajduk Spalato . Contratto da 1 , cifra assolutamente simbolica, per il centravanti croato, che ...L'ex attaccante della Romatornerà a giocare e ha firmato un contratto con l' Hajduk Spalato . A far notizia è l'ingaggio del calciatore. Infatti, il centravanti croato guadagnerà la cifra simbolica di 1 euro per ...Nikola Kalinic riparte dall’Hajduk Spalato. L’attaccante, che ha vestito la maglia della Roma nella stagione 2019-2020, dopo la scadenza di contratto nell’estate 2023 con il club croato, ha deciso di ...Nuova avventura per Nikola Kalinic. Il croato torna nel suo club d'origine con uno stipendio simbolico. Obiettivo tornare campioni di Croazia.