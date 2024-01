Nigeria | Osimhen atteso nelle prossime ore in ritiro a Dubai

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Lada martedì è inin vista della Coppa d’Africa. Stava per diventare un caso l’assenza di Victor. L’attaccante del Napoli aveva lasciato l’Italia già giovedì scorso dato che avrebbe saltato la gara col Monza per squalifica. I dirigenti della Federcalciona hanno però fatto sapere chesi unirà al resto del gruppoore, probabilmente già in giornata assieme a William Troost-Ekong e Kelechi Iheanacho. Laesordirà il 14 gennaio nella Coppa d’Africa affrontando la Guinea Equatoriale. SportFace.

Auguri social per Osimhen da un tifoso del Chelsea, il like dell’attaccante nigeriano del Napoli fa discutere . Oggi è un giorno speciale per Victor ... (napolipiu)

Il club partenopeo gli ha concesso un permesso speciale per partire il 28 dicembre scorso maal momento non si è ancora visto all'interno del ritiro dellae in vista della gara di ...Pesante il fardello sul Napoli: Anguissa esono cardini della squadra di Mazzarri, e c'è anche l'aggravante del fatto che le nazionali dei due (Camerun e) sono tra le accreditate per ...COPPA D'AFRICA - Ecco la lista completa di tutti i convocati delle 20 squadre di Serie A: Atalanta, Milan, Napoli e Roma le big con più giocatori in partenza.Osimhen non si è ancora presentato al ritiro della Nigeria in vista della Coppa d’Africa: i tifosi sui social si chiedono dove sia ...