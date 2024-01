Niente funerali e scatta la rivolta in carcere | sommossa vicino Caserta

Leggi su iltempo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il magistrato di sorveglianza non avrebbe concesso il permesso ad un detenuto che chiedeva di partecipare aidi un familiare ucciso in un agguato a Bari. Per questo motivo sarebbe scoppiata la nuovanel primo pomeriggio di oggi neldi Santa Maria Capua Vetere, in provincia di. Per la violenta protesta di un gruppo di detenuti torna a farsi sentire con veemenza anche il personale della Polizia Penitenziaria. A ricostruire l'accaduto è Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe: «I detenuti del terzo piano del Reparto Volturno, per solidarietà con l'altro recluso, sono usciti dalle celle, appropriandosi con violenza delle chiavi, sono usciti nel corridoio del Reparto e sono scesi al piano terra, dove hanno letteralmente sfasciato tutto. Sul posto ...