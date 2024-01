Netflix | in arrivo un documentario su Josè Mourinho

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gennaio 2024 – “La prossima settimana, giovedì, inizierò a girare un docufilm gigante per. Ci sono cose che si sapranno solo lì e lì saprete che io sono un pazzo totale“. A dare l’annuncio è stato lo stesso, nella consueta conferenza stampa dopo la vittoria della Roma sulla Cremonese (leggi qui). Le riprese partiranno giovedì 11 gennaio, poche ore dopo il derby di Coppa Italia, che varrà il pass per la semifinale. Iluscirà tra qualche mese, tuttavia la data ufficiale non è stata ancora svelata. A quanto sembra, tra le varie cose che ripercorreranno la sua illustre carriera, un ruolo centrale lo avranno i retroscena sul suonella Capitale e, più in generale, sul suo rapporto con la Roma. “I Friedkin? Mi fido di loro” Il rinnovo dello stesso ...

