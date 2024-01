Nel 2024 il credito d’imposta di Industria 4 0 sarà al 40% fino a giugno

Leggi su fmag

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Una svolta fondamentale nel panorama dell’4.0 è giunta con il recente Decreto Milleproroghe, ratificato durante il Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023. Al suo interno, all’art. 9, comma 1, si stabilisce un importante cambiamento: la proroga del termine, inizialmente fissato al 30 novembre 2023, per i creditirelativi agli investimenti in beni strumentali di4.0. Vediamo insieme nel dettaglio di cosa si tratta.4.0, le novità Questa estensione delimpatta sui beni 4.0, per i quali gli imprenditori avevano versato un anticipo pari almeno al 20% entro il 31 dicembre 2022 e che avrebbero dovuto essere consegnati entro il 30 novembre per ...