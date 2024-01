Neanche di un centimetro Sallusti rivela la notizia nascosta della conferenza di Meloni

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Alessandro, direttore de Il Giornale, figura nell'elenco degli ospitipuntata del 4 gennaio di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Stefania Cavallaro. L'eventogiornata è certamente lastampa di fine anno di Giorgia, con il giornalista che dà una sua analisi sull'incontro tra il premier e i giornalisti andato in scena alla Camera: “Credo che ladi oggi non sia nelle pieghe delle tante cose che ha detto la, ma che a distanza di un anno di governo, con tutte le pressioni mediatiche e non solo, con tutti i problemi, alcuni risolti e altri no, Giorgiaresta Giorgia. Oggi ci ha detto che lei non è disposta a cambiare di unnon solo ...

Avrebbe potuto uccidere, qualchepiù in là. Ed ecco che i Carabinieri, arrivati subito, ...a Vercelli " ci viene detto " hanno visto spesso Delmastro o lo stesso Pozzolo fare ...Sul tifo azzurro al prossimo Europeo: 'Ci trasmetteranno amore e senso appartenenza, è anche per loro che non dovremo risparmiarciun'. Il ct ha parlato poi delle differenze tra De ...Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, figura nell’elenco degli ospiti della puntata del 4 gennaio di Stasera Italia, il talk show di ..."Ricordo tutto del Mondiale del 2006 in Germania: il blocco creato da Lippi, al quale mi accomuna solo, al momento, l'essere come lui toscano...la sequenza dei cinque rigoristi sicuri di segnare in fi ...