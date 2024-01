Nba | Ricky Rubio lascia Cleveland | possibile futuro in Spagna

(Di giovedì 4 gennaio 2024)ha rescisso il contratto con iCavaliers el’Nba. A rivelare la notizia è Espn, secondo cui il playmaker spagnolo ha posto fine all’accordo che lo legava alla franchigia dell’Ohio per ancora un’altra stagione dopo quella in corso. Il 33enne, ex Minnesota, è fermo dalla scorsa estate quando aveva annunciato di volersi prendere una pausa per occuparsi della propria salute mentale. A questo punto resta da capire cosa sarà deldi, che qualora decidesse di non porre fine alla carriera potrebbe ripartire dalla, avendo trovato un accordo con il giocatore per la rescissione, invece recupera i 12,5 milioni di dollari che avrebbe dovuto versare al playmaker. SportFace.

...realizzata daRubio il 21 aprile 2018 contro gli Oklahoma City Thunder , chiudendo con 26 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Si trattava però di una partita di playoff , e come è noto nellala ...A lanciare l'indiscrezione riguardante il futuro diRubio è l'insider, Shams Charania, che dalle colonne di The Atheltic rivela che il giocatore e i Cleveland Cavaliers si stanno preparando ...La carriera NBA di Ricky Rubio è iniziata nel lontano 2009 quando i Timberwolves spesero la 5ª scelta al draft. Rimase due stagioni ancora in Europa, poi ...Veteran guard Ricky Rubio, who stepped away from his playing career and the Cleveland Cavaliers this season to concentrate on his mental health, says his NBA career is over.