NBA | i risultati della notte 4 gennaio | sorride Simone Fontecchio con i Jazz | Domantas Sabonis trascina i Kings dopo due overtime con una tripla doppia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Un’altra grandequella disputata in NBA, con ben dodici partite andate in scena per la regular season 2023-2024. Non sono mancate come sempre le grandi emozioni: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano cone migliori marcatori. Affermazione casalinga degli Indiana Pacers (19-14) sui Milwaukee Bucks (24-10) per 142-130 con 31 punti e 12 assist di uno scatenato Tyrese Haliburton –sfiorata da Giannis Antetokoumpo (26 pnti, 11 rimbalzi ed 8 assist) e 23 punti di Damian Lillard tra le fila dei campioni 2021. Successo interno anche per i Cleveland Cavaliers (19-15) sui Washington Wizards (6-27) col punteggio di 140-101: 24 punti di Max Strus edi Jarrett Allen (17 punti e 19 assist), con Kyle Kuzma top scorer degli ospiti con ...

