Nasrallah | “Non abbiamo paura della guerra” Usa preoccupati per rischio escalation

(Di giovedì 4 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Se il nemico pensa di condurre unacontro il Libano combatteremo senza limiti e senza regole. Sanno di cosa parlo. Nondi una. Quelli che pensano di andare incontro di noi lo rimpiangeranno. Lacontro di noi costerà caro. Se unasarà condotta contro il Libano, l’interesse del Libano sarà di andare allafino in fondo senza trattenersi”. Così, secondo quanto riferisce ‘L’Orient – Le Jour’, il leader di Hezbollah, Hassan, in occasione di un suo discorso per l’anniversariomorte di Soleimani, in cui ha rinnovato “le condoglianze per i martiri di oggi”, nella strage di Kerman. Per“quello che ha impedito a ...

"Il crimine di ieri", ossia l'uccisione del numero 2 di Hamas, "resterà impunito ". Per"Israele ha completamente fallito sul piano morale. Israele che assassina donne e bambini, che ...Quanto ai fatti accaduti il 7 ottobreha ribadito diesserne stato a conoscenza in anticipo, perché le organizzazioni 'operano indipendentemente le une dalle altre, in base ai propri ...Né noi, né Israele. Gli Stati Uniti tentano in serata di scongiurare l’escalation: “Non ci sono informazioni indipendenti su quanto accaduto in Iran: è troppo presto per fare valutazioni ma non abbiam ...L’ombra dell’escalation si estende sul Libano. Non solo perché l’eliminazione di Al-Arouri, uomo di punta di Hamas vicino alle Guardie rivoluzionarie iraniane e a ...