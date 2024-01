Nasrallah | “Non abbiamo paura della guerra” Usa preoccupati per rischio escalation

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 4 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Se il nemico pensa di condurre unacontro il Libano combatteremo senza limiti e senza regole. Sanno di cosa parlo. Nondi una. Quelli che pensano di andare incontro di noi lo rimpiangeranno. Lacontro di noi costerà caro. Se unasarà condotta contro il Libano, l’interesse del Libano sarà di andare allafino in fondo senza trattenersi”. Così, secondo quanto riferisce ‘L’Orient – Le Jour’, il leader di Hezbollah, Hassan, in occasione di un suo discorso per l’anniversariomorte di Soleimani, in cui ha rinnovato “le condoglianze per i martiri di oggi”, nella strage di Kerman. Per“quello che ha impedito a ...