Napoli vicino alla chiusura per Samardzic | Trattativa in fase avanzata

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ilè sempre piùall’acquisto di Lazar. Il centrocampista serbo dell’Udinese è il primo obiettivo del club azzurro per rinforzare la mediana. Ilmostra segnali di una strategia ambiziosa nel calciomercato di gennaio, il patron Aurelio De Laurentiis sembra pronto a investire in maniera decisa per rafforzare la rosa dei Campioni d’Italia, nonostante un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.sempre piùDopo l’acquisizione di Mazzocchi, ilsi avvicina a un altro importante colpo: si tratta di Lazardell’Udinese, per cui si sta definendo l’accordo. Secondo le ultime indiscrezioni de Il Mattino, il club azzurro ha raggiunto un’intesa di principio tanto con il giocatore quanto con ...

. Rapina a mano armata ai danni di un portavalori della Cosmopol nella periferia nord della ... Successivamente si sono appropriati di due plichi contenenti banconote provenienti dalufficio ......sul quinto posto occupato dal Bologna per non dire del +15 rispetto ai campioni d`Italia del.i talenti già parzialmente sgrezzati dei vari Iling Junior (stasera titolare) e Huijsen (al ...Colpo di scena per Lazaar Samardzic: i rumors di calciomercato davano il centrocampista serbo molto vicino al Napoli (dopo che in estate fu a un passo dall' Inter ). Ma la fumata bianca non è così vic ...Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Roma contro la Cremonese in Coppa Italia. Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina ...