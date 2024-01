Napoli | Sky Sport | “Cessione Zanoli bloccata per arrivare a Dragusin”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ilvuole provare a raggiungere Radu, superando la concorrenza del Tottenham. Per questo motivo, stando a quanto rivelato dal giornalista di SkyGianluca Di Marzio, il club partenopeo ha bloccato lain prestito di Alessandroal Genoa. L’obiettivo è quello di inserire l’esterno nella trattativa per Radu, così da rinforzare anche la difesa dopo che Samardzic sembra ormai un affare fatto. Il Genoa però accetterebbe l’offerta (20 milioni più il cartellino di Ostigaard e appunto il prestito di) solo se l’esterno classe 2000 arrivasse a titolo definitivo. Sicuramente si continuerà a trattare, ma la situazione per ilnon sembra semplice visto che il Tottenham avrebbe già il sì di ...

