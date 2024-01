Napoli | si insiste per Dragusin | ultimi dettagli per Samardzic

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, sul suo sito personale afferma ilcontinua a lavorare per due colpi molto importanti da inserire in rosa nella sessione invernale di calciomercato: Lazar, centrocampista classe 2002 dell’Udinese, è sempre molto vicino, rimangono soltanto da risolvere glitra le parti per arrivare alla chiusura definitiva degli accordi. ”Ci sono evoluzioni importanti per quanto riguarda Radu” Ma ci sono evoluzioni importanti per quanto riguarda Radu, difensore classe 2002 del Genoa. Ilnelle ultime ore sta spingendo per provare a superare il Tottenham nella corsa a. Il club azzurro aveva già presentato un’offerta mettendo sul tavolo 20 milioni più il ...