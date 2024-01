Napoli | pressing dall' Arabia per Politano | le cifre offerte al club e giocatore

Napoli sulle tracce di Hojbjerg : sfida al Tottenham e alternative di peso. Calciomercato azzurro in fermento per rinforzare il centrocampo. Il ... (napolipiu)

Comincia a diventare seriamente intricato il nodo relativo a Matteo Politano , il miglior giocatore deldi questa stagione piena di tensioni, 6 gol e 5 assist: la trattativa per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2025, s'è bloccata da un po', dall'estate, e lui a 30 anni attende di ...Dietro le parole del portoghese ci sono quelle di qualche giorno fa a '' dopo Roma -da parte appunto di Massimo Mauro: 'Il comportamento dei giocatori è stato discutibile. Ho visto ...Comincia a diventare seriamente intricato il nodo relativo a Matteo Politano, il miglior giocatore del Napoli di questa stagione piena di tensioni, 6 gol e 5 assist: la trattativa per il rinnovo del ...NAPOLI - Come riporta Il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino Radu Dragusin, difensore del Genoa: "Radu Matei Dragusin è il primo obiettivo per la difesa. Nonostante il pressing de ...