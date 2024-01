Napoli | l’agente di Ranieri | “Oggi è più difficile prenderlo”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ilsta agendo in maniera molto intensa sul mercato di Gennaio. Nella finestra invernale la società di De Laurentiis cercherà di prendere, dopo l’affare Mazzocchi, sicuramente un difensore centrale ed uno o due centrocampisti. Lo stesso presidente dei partenopei, dopo lo 0-0 interno contro il Monza, affermò un ricorso massiccio al mercato come strumento per cercare di salvare una stagione iniziata senza dubbio molto male. Sono 19 i punti in meno rispetto alla stagione scudettata ed il massimo dirigente azzurro se ne è assunto ogni responsabilità.proposto in estate Molto in venaMario Giuffredi. Il procuratore del viola Luca, ma anche di Mario Rui, Politano e Di Lorenzo, ha parlato a Radio CRC. Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” ha dichiarato: “Se ...