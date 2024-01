Napoli | l' agente di Politano | ' È arrivata un' offerta dall' Arabia E De Laurentiis sa tutto'

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L'Al - Shabab fa sul serio per Matteo. Tentazione araba per l'esterno del. Il suo procuratore, Mario Giuffredi, ha confermato l'dal club della Saudi Pro League: " ...

L'Al - Shabab fa sul serio per Matteo Politano . Tentazione araba per l'esterno del. Il suo procuratore, Mario Giuffredi, ha confermato l'offerta arrivata dal club della Saudi Pro League: " Oggi è arrivata questa offerta dall'Arabia , abbiamo lasciato la scelta alla società. ...... Centrocampista Età: 29 anni Valore di mercato: 30 milioni Il centrocampista delè di sicuro ... allo scopo di spalmare qualcosa degli 8 milioni di euro a stagione chiesti dalla mamma -...Ore calde queste per il mercato partenopeo. Il club arabo non molla e vuole l'attaccante azzurro. In ballo c'è un'offerta monstre ...Dopo le critiche a Di Lorenzo, Mario Giuffredi alza la voce e difende il suo assistito lanciando un avvertimento. "Le critiche fanno parte del ...