Napoli | De Laurentiis scatenato | in tre giorni due acquisti | tra cartellino e ingaggio affari da oltre 40 mln

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Dopo il pareggio contro il Monza, il presidente del, Aurelio De, aveva dichiarato che sarebbe intervenuto sul mercato per acquistare nuovi calciatori: “Devo in qualche modo chiedere scusa ai napoletani e ai tifosi, però il campionato è lungo. Ci muoveremo sul mercato per cercare di recuperare il tempo perduto”. E, dopo treL'articolo

Il giornalista Nicolò Schira riporta che il Napoli sta attivamente cercando rinforzi per la squadra, soprattutto in attacco, considerando la ... (dailynews24)

L'Al - Shabab fa sul serio per Matteo Politano . Tentazione araba per l'esterno del Napoli . Il suo procuratore, Mario Giuffredi, ha confermato ... (247.libero)

Il noto giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira ha riferito attraverso Twitter alcuni aggiornamenti circa la trattativa per il difensore del Genoa Dragusin: CalcioNapoli24.it è stato ...... secondo cui Deha deciso di frenare il trasferimento in prestito di Zanoli. Il motivo Ilha intenzione di utilizzare il cartellino di Zanoli come pedina di scambio nell'operazione ...Tramite Tmw, Luca Marchetti ha parlato così di Lazar Samardzic, obiettivo anche del calciomercato Lazio. IL COMMENTO – «Il Napoli continua la sua metamorfosi. Oltre a Mazzocchi che ha fatto le visite ...Tra Buongiorno e Dragusin la scelta di Aurelio De Laurentiis per la difesa del Napoli è molto chiara. Come spiega Tuttomercatoweb infatti il Napoli sta facendo pressing sul Genoa e ...