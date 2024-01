Napoli | attenzione a non ripetere gli errori fatti in estate

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ilsi sta muovendo sul mercato di gennaio con difficoltà De Laurentiis la scorsaha costruito unpieno di difetti e questo è un dato di fatto. Se bastasse la finestra di mercato di gennaio per risolvere tutti i problemi ci sarebbe da stare tranquilli. Purtroppo però, per più di una ragione, questo non è possibile e ADL se ne sta rendendo conto. Dopo il pareggio col Monza il presidente ci ha messo la faccia di fronte alla stampa prendendosi tutte le responsabilità della situazione. Tra le altre cose ha promesso tre nuovi acquisti entro una data precisa, il 5 gennaio, prima della sfida col Torino. Con tutta probabilità l’unico calciatore che sarà ufficializzato nelle prossime ore è Mazzocchi, terzino prelevato dalla Salernitana. Per gli altri rinforzi è in atto la solita girandola di nomi, e la solita questione ...