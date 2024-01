Napoli | allenamento “personalizzato” per Politano

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ilcontinua ad allenarsi a Castelvolturno in vista della trasferta di Domenica. Gli azzurri giocheranno alle 15.00 a Torino contro i granata di Juric. Obbligatorio vincere se gli uomini di Mazzarri vogliono puntare all’obiettivo minimo, ma al momento quasi insperato, Champions. Il quarto posto, tuttavia, è solo a 5 punti ed il Bologna ha perso sonoramente l’ultima partita ad Udine. La Fiorentina non dovrebbe essere un ostacolo duro, e duraturo. Ilperò deve cambiare assolutamente ruollino di marcia., precauzioni perha svolto oggi un. In parte si è allenato in gruppo, in parte da solo. Il suo staff ha fatto sapere che è stato solo a scopo precauzionale. L’esterno d’attacco cerca di gestire le ...