Napoli | ag Di Lorenzo | 'Le persone hanno memoria corta A giugno faremo delle scelte'

Non può più sbagliare il Napoli. Dopo il ko di Roma, la squadra di Mazzarri ospita il Monza di Palladino (attenzionato per la... (calciomercato)

... Teotino a Sky Sport: "E' un calciatore ambizioso, è stato anche convocato in Nazionale (una presenza, ndr) non so se accetti ilesclusivamente per fare il vice di Di. Potrebbe anche ...... agente di Politano , Mario Rui , Die Gaetano ., futuro Gaetano: intervista all'agente Sul futuro di Gaetano , l'agente Mario Giuffredi ha dichiarato: CalcioNapoli24.it è stato ...Paolo Specchia ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato del colpo messo a segno dal Napoli sull'esterno nel ruolo di vice Di Lorenzo. L'allenatore Paolo Specchia ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ...Mario Giuffredi ha parlato del capitano del Napoli nel corso di un’intervista rilasciata a Radio CRC. Un anno difficile che riguarda non solo lui ma tutta la squadra. “Partiamo da un presupposto, le c ...