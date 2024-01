Nadia Rinaldi | tutti gli ex | Francesco Toraldo | Ernesto Ascione e Mauro Mandolini

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 gennaio 2024), tra gli ex dell’attrice anche il collega, che l’ha resa madre di Riccardo, ragazzo nato nel 200 che ha seguito le orme dei genitori, raggiungendo il successo con la serie Netflix, Baby. Nadicon gli ex due matrimoni L’artista 56enne sarà ospite a La Volta Buona, talk in onda oggi a partire dalle 14:00 su Raiuno, dove si tracconterà in un’intervista realizzata da Caterina Balivo. Muove i primi passi al fianco di Gigi Proietti, frequentando il Laboratorio di esercitazioni sceniche e poi lavorando in alcuni spettacoli. Debutta al cinema nel 1991 con il film Faccione, che segna l’esordio dietro la macchina da presa di Christian De Sica, per poi lavorare con Enrico Oldoini in Vacanze di Natale 1991, Anni Novanta, Anni Novanta Parte II e Miracolo Italiano. La ...