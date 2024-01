Nadal vince anche la seconda partita Kubler battuto 6-1 | 6-2

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Due match vinti non sono una prova probante, ma già qualcosa dicono sulla condizione di Rafa. Al torneo di Brisbane, dopo averThiem in due set, lo spagnolo battel’australianoin due set (6-1, 6-2).haavuto qualche problemino fisico che gli ha impedito di giocare al meglio delle sue possibilità. Thompson (altro australiano) Le parole dia fine: “Penso di aver giocato molto bene, ho una buona determinazione. Avevo visto qualche video die ho visto che era molto solido a fondo campo.re due partite dopo un cosi lungo periodo è qualcosa di straordinario. Vediamo cosa accadrà nella sfida di domani. Mi servono match, mi serve salute. Mi sono allenato bene e ...

Pubblicato il 2 Gennaio, 2024 La vittoria per cancellare un anno buio e scrivere un nuovo capitolo. Il 2 gennaio 2024 segna un nuovo inizio per

Rafaancora . Dopo la vittoria contro Thiem , la prima dopo un lungo anno d'assenza, lo spagnolo supera anche l'australiano Jason Kubler nel secondo turno dell'Atp 250 di Brisbane.vola ...3 minibreak decidono il tie break, Karatsev, ma è costretto al ritiro. Kubler è al secondo ... Cosa serve per battere RafaelVoglia, tanta voglia. E magari, anche una buona dose di fortuna. ...Continua a stupire al rientro in campo Rafael Nadal, che a Brisbane lascia le briciole a Kubler e si regala il quarto di finale numero 225 della carriera ...Rafa Nadal conferma l'ottimo stato di forma e batte facilmente in due set anche Kubler all'ATP di Brisbane: ora la sfida a Thompson ...