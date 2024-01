Nadal ai quarti a Brisbane | Kubler ko in due set

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Lo spagnolo vince 6 - 1, 6 - 2. Avanza anche il bulgaro Dimitrov(AUSTRALIA) - Seconda partita dopo la pausa forzata di un anno e secondo successo in due set per Rafa. Lo spagnolo, dopo ...

Due indizi non fanno una prova ma quasi: Rafa sembra sulla strada giusta per tornare Nadal ! Lo spagnolo è approdato nei quarti di finale " Brisbane ... ()

Il tabellone di Brisbane: Arnaldi aicon Safiullin . Sinner è a Melbourne: si allena col "baby" Jovanovski . Il solito: bene al servizio, ottimo in risposta.ha mostrato ancora una ...Il 37enne mancino di Manacor, sceso al n.672 del ranking, ha superato l'australiano Jason Kubler, 102 del mondo, con i parziali di 6 - 1, 6 - 2 , conquistando così idi finale . Per, che ...Lo spagnolo vince 6-1, 6-2. Avanza anche il bulgaro Dimitrov BRISBANE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Seconda partita dopo la pausa forzata di un anno ...Due indizi non fanno una prova ma quasi: Rafa sembra sulla strada giusta per tornare Nadal ! Lo spagnolo è approdato nei quarti di finale ...