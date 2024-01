Nadal ai quarti a Brisbane | Kubler ko in due set

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Lo spagnolo vince 6-1, 6-2. Avanza anche il bulgaro Dimitrov(AUSTRALIA) - Seconda partita dopo la pausa forzata di un anno e secondo successo in due set per Rafa. Lo spagnolo, dopo aver eliminato Thiem al primo turno, conquista idi finale del "International", Atp 250

Due indizi non fanno una prova ma quasi: Rafa sembra sulla strada giusta per tornare Nadal ! Lo spagnolo è approdato nei quarti di finale " Brisbane ... ()

Il tabellone di Brisbane: Arnaldi aicon Safiullin . Sinner è a Melbourne: si allena col "baby" Jovanovski . Il solito: bene al servizio, ottimo in risposta.ha mostrato ancora una ...Il 37enne mancino di Manacor, sceso al n.672 del ranking, ha superato l'australiano Jason Kubler, 102 del mondo, con i parziali di 6 - 1, 6 - 2 , conquistando così idi finale . Per, che ...Lo spagnolo vince 6-1, 6-2. Avanza anche il bulgaro Dimitrov BRISBANE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Seconda partita dopo la pausa forzata di un anno ...Due indizi non fanno una prova ma quasi: Rafa sembra sulla strada giusta per tornare Nadal ! Lo spagnolo è approdato nei quarti di finale ...