Myrta Merlino | Sto male | sono imbottita di antibiotici La reazione di Bassetti in diretta

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Si parla di influenza a Pomeriggio 5 e la conduttrice, durante la puntata del 4 gennaio, presenta così il servizio: "Oggi partiamo da un tema che ci riguarda tutti: l'influenza. In Italia è una strage… Numeri mai visti da 15 anni". Quindi larivela di essere anche lei malata: "Io pure stodi antibiotico…". E ancora, dice: "giorni che ho la tosse, mal di gola, il raffreddore. Ho fatto il tampone e non ho il covid, però midi medicine evenuta a lavorare…". Subito dopo aver fatto questa dichiarazione in, la conduttrice chiede al professor Matteoche è in collegamento se ha fatto bene o meno a comportarsi in questo modo: "Questa cosa non la ...